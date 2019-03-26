Япония вернула себе Курилы — правда пока в учебниках

Правительство Японии постановило обозначить в учебниках обществоведения для 3–6-го классов в качестве «исконных территорий страны» не только Южные Курилы, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Токио спорит с властями Китая и Южной Кореи соответственно. Об этом информирует Kyodo.

По данным агентства, термин «исконные территории Японии» во всех школьных учебниках до сих пор последовательно использовался лишь по отношению к южной части Курильских островов. В то же время подход Токио к Сенкаку и Такэсиме подробно излагался исключительно в пособиях для старшеклассников. Теперь эту ситуацию, по информации агентства, решено исправить в соответствии с «курсом правительства, направленным на то, чтобы решительно отстаивать позицию страны в отношении территорий».