Япония вернула себе Курилы — правда пока в учебниках

Правительство Японии постановило обозначить в учебниках обществоведения для 3–6-го классов в качестве «исконных территорий страны» не только Южные Курилы, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Токио спорит с властями Китая и Южной Кореи соответственно. Об этом информирует Kyodo.

По данным агентства, термин «исконные территории Японии» во всех школьных учебниках до сих пор последовательно использовался лишь по отношению к южной части Курильских островов. В то же время подход Токио к Сенкаку и Такэсиме подробно излагался исключительно в пособиях для старшеклассников. Теперь эту ситуацию, по информации агентства, решено исправить в соответствии с «курсом правительства, направленным на то, чтобы решительно отстаивать позицию страны в отношении территорий».

| 2019-03-26T15:44:10+00:00 26 марта 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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