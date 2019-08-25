Япония требует прекратить военные учения Южной Кореи у спорных островов

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Южной Кореи проводят двухдневные учения у островов Токто, которые являются предметом территориального спора с Японией.

Масштабные учения преследуют цель закрепить намерения страны по защите своих территорий в Японском море.

Ранее южнокорейские власти осудили японские учебники по истории, в которых юг Курил, Сенкака и острова Токто были причислены к «исконными территориями» (aif.ru)