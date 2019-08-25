Япония требует прекратить военные учения Южной Кореи у спорных островов

Власти Японии требуют от Южной Кореи остановить проведение военных учений у спорных островов Токто, передает TACC.Члены японского правительства заявляют, что проведение учений в данном районе неприемлемо и заслуживает крайнего сожаления. Также в Сеул направлен протест по дипломатическим каналам.

Масштабные учения преследуют цель закрепить намерения страны по защите своих территорий в Японском море.

Ранее южнокорейские власти осудили японские учебники по истории, в которых юг Курил, Сенкака и острова Токто были причислены к «исконными территориями» (aif.ru)

| 2019-08-25T10:10:10+00:00 25 августа 2019, 11:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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