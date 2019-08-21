Япония считает, что КНДР удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку

Япония обновила свои оценки ядерного потенциала Северной Кореи в ежегодной «Белой книге» по вопросам обороны, которая будет опубликована позднее, сообщает Голос Америки.

Как утверждает газета «Иомиури» без ссылок на источник, в докладе говорится, что Пхеньян, по всей видимости, уже смог создать миниатюрную боеголовку.

Это сообразуется с оценками, которые содержались в прошлогоднем докладе, где допускалась возможность того, что Северной Корее удалось создать миниатюрную боеголовку, сообщила в среду японская газета без указания источников информации.

Издание пишет, что в докладе, который должен быть одобрен на заседании кабинета в середине сентября, сохраняется оценка, что действия Северной Кореи в военной сфере представляют «серьезную и непосредственную угрозу».