Япония решила продлить на два года санкции против КНДР

Санкции, введенные в 2006 году из-за ракетных пусков Пхеньяна, включают запрет на импорт северокорейских товаров и на доступ в японские порты северокорейских судов, а также судов других стран, которые заходили в порты КНДР.

Япония пошла на продление этих запретов на фоне неопределенности дальнейших переговоров США и КНДР на высшем уровне после того, как их второй раунд в Ханое в феврале завершился без каких-либо договоренностей.

Санкции Японии будут действовать еще два года, несмотря на то, что в Токио неоднократно выражали готовность к переговорам с Северной Кореей. Более того, впервые с 2007 года Япония не стала направлять в ООН проект резолюции с осуждением нарушений прав человека в КНДР.