Япония разместит патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов

Фоном для подобного решения стал, в том числе, и тот факт, что китайские крупногабаритные суда появляются в районе спорных островов каждый день уже 63 дня подряд. До сих пор их заход в этот район происходил раз в несколько дней. За счет удаленности островов от основной территории Японии у службы безопасности на море зачастую не хватает ресурсов для патрулирования: ближайшая опорная точка находится на острове Исигаки, удаленном от островов Сенкаку на 170 километров.