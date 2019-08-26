Япония продолжит сотрудничество с Россией и Китаем по денуклеаризации КНДР

Япония продолжит активное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь, с Россией и Китаем, направленное на достижение денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Для достижения денуклеаризации Корейского полуострова мы продолжим тесное японско-американское сотрудничество, трехстороннее сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей, а также сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь, с Россией и Китаем», — подчеркнул он. Суга также отметил, что на переговорах, состоявшихся в воскресенье в Биаррице, где проходит саммит G7, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились тесно сотрудничать по проблеме ракетно-ядерной программы КНДР и вопросу японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

Саммит G7 в Биаррице открылся на фоне очередного ракетного запуска Пхеньяна, который 24 августа уже в седьмой раз за последние полтора месяца испытал баллистические ракеты малой дальности. Позднее агентство ЦТАК сообщило о том, что в ходе последнего запуска было проведено испытание новейшей ракетной пусковой установки.

| 2019-08-26T10:31:50+00:00 26 августа 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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