Япония полностью возобновила работу реактора на АЭС «Иката»

Япония возобновила работу третьего реактора АЭС «Иката» в префектуре Эхимэ: в пятницу он заработал на полную мощность, как передаёт РИА Новости сообщила компания-оператор станции Shikoku Electric Power.

«Эксплуатация реактора предусматривает поддержание утвержденной государством номинальной тепловой мощности на 100%», — отмечается в пресс-релизе на сайте компании.

По данным компании, мощность третьего реактора составляет 890 тысяч киловатт электроэнергии. Помимо него на АЭС «Иката» имеются еще два реактора мощностью по 566 тысяч киловатт.

Реактор был остановлен после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, а затем после прохождения работ для приведения станции в соответствие новым нормам безопасности, был перезапущен летом 2016 года. Осенью прошлого года он был в плановом режиме остановлен на профилактику, однако уже в декабре прошлого года решение высшего окружного суда Хиросимы удовлетворило иск жителей и постановило не перезапускать из-за опасности извержения крупного вулкана Асо в 130 километрах от станции.

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