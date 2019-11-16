Япония отвергла требование США повысить расходы на содержание американских военных

Япония отрицательно ответила на требование США в несколько раз повысить расходы на содержание американского воинского контингента. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Требование президента США Дональда Трампа японским властям передал в июле занимавший на тот момент пост его помощника по национальной безопасности Джон Болтон во время поездки в Японию. В Токио, как отмечает Киодо, эту идею назвали нереальной, указав на то, что среди союзников США расходы Японии на американский контингент и так самые высокие.

В рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио платит около $1,8 млрд за пребывание на ее территории 54 тыс. военнослужащих США, примерно половина из которых дислоцирована на южном острове Окинава.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy, Вашингтон требует включить в новое соглашение повышение этой суммы в четыре раза — примерно до $8 млрд. Аналогичные требования были выдвинуты и к Республике Корея.