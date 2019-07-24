Япония объявила о намерении демонтировать вторую АЭС в Фукусиме

Планы демонтажа станции «Фукусима-2» были представлены в среду президентом энергетической компании TEPCO Томоаки Кобаякавой на встрече с губернатором префектуры Фукусима Масао Отибори.

По данным Киодо, демонтаж АЭС «Фукусима-2» обойдется TEPCO примерно в 280 миллиардов иен или 2,6 миллиарда долларов. План будет утвержден к концу июля на заседании совета директоров компании при согласии местных властей.

Со времени трагедии 2011 года АЭС больше не функционирует.

Таким образом, всего 10 реакторов в префектуре — шесть на станции «Фукусима-1» и четыре на «Фукусима-2» будут демонтированы.