Япония намерена создать крылатую ракету дальностью 400 км

Министерство обороны Японии планирует разработать крылатую ракету, дальность полета которой составит 400 километров. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbunсо ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что такими ракетами планируется вооружить японские истребители, которые с ее помощью смогут атаковать вражеские корабли вне зоны досягаемости их ПВО., передает korrespondent.net
Планируется, что ракета будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработанной в 2017 году. Ее скорость равна трем числам Маха, а радиус действия составляет порядка 200 километров.
Ранее Япония не создавала ракеты такого типа. Разработка подобных вооружений включена в актуальный план обороны страны.