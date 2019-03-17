Япония намерена создать крылатую ракету дальностью 400 км

Министерство обороны Японии планирует разработать крылатую ракету, дальность полета которой составит 400 километров. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что такими ракетами планируется вооружить японские истребители, которые с ее помощью смогут атаковать вражеские корабли вне зоны досягаемости их ПВО., передает korrespondent.net

Планируется, что ракета будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработанной в 2017 году. Ее скорость равна трем числам Маха, а радиус действия составляет порядка 200 километров.

Ранее Япония не создавала ракеты такого типа. Разработка подобных вооружений включена в актуальный план обороны страны.