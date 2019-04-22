Япония намерена провести переговоры с США в связи с антииранскими санкциями

«Мы намерены провести с США обстоятельный обмен мнениями, — сказал он. — Правительство исходит из того, что складывающаяся ситуация не должна оказывать негативного воздействия на деятельность японских компаний».

В ноябре 2018 года Соединенные Штаты приняли решение на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под «нефтяных» санкций против Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать им время для поиска альтернатив.

По данным газеты The Washington Post, три из восьми этих стран и территорий уже сократили импорт иранской нефти до нуля. В то же время Индия, Китай, Турция, Южная Корея и Япония теперь должны будут также прекратить закупки в Иране. В противном случае США введут против них карательные экономические меры.