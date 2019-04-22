Япония намерена провести переговоры с США в связи с антииранскими санкциями

Правительство Японии намерено провести переговоры с США в связи с сообщениями о том, что Вашингтон со 2 мая будет применять санкции ко всем без исключения зарубежным компаниям, которые продолжат закупать иранскую нефть. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

«Мы намерены провести с США обстоятельный обмен мнениями, — сказал он. — Правительство исходит из того, что складывающаяся ситуация не должна оказывать негативного воздействия на деятельность японских компаний».

В ноябре 2018 года Соединенные Штаты приняли решение на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под «нефтяных» санкций против Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать им время для поиска альтернатив.

По данным газеты The Washington Post, три из восьми этих стран и территорий уже сократили импорт иранской нефти до нуля. В то же время Индия, Китай, Турция, Южная Корея и Япония теперь должны будут также прекратить закупки в Иране. В противном случае США введут против них карательные экономические меры.

| 2019-04-22T08:39:35+00:00 22 апреля 2019, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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