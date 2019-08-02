Япония исключила Южную Корею из «белого списка»

Кабинет министров Японии в пятницу, 2 августа, принял решение исключить Республику Корею из так называемого «белого списка» — перечня государств, которые имеют право на торговые преференции. Японский министр экономики, торговли и промышленности объяснил подобный шаг заботой о национальной безопасности, сообщает Русская Служба DW.

Расширенный контроль над экспортом ряда материалов начнет действовать с 28 августа. Речь идет, в частности, об экспорте полиимида фтора и плавиковой кислоты, используемых, в числе прочего, при производстве микросхем и смартфонов. Таким образом, японские компании, действующие в этой сфере, будут обязаны запрашивать лицензии.

Южная Корея назвала действия японской стороны политически мотивированными. Официальный Сеул выразил «глубокое сожаление» и пообещал жесткий ответ на действия Токио. Республика Корея расценила принятые Японией меры как «несправедливые».

| 2019-08-02T13:40:01+00:00 2 августа 2019, 15:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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