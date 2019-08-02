Япония исключила Южную Корею из «белого списка»

Кабинет министров Японии в пятницу, 2 августа, принял решение исключить Республику Корею из так называемого «белого списка» — перечня государств, которые имеют право на торговые преференции. Японский министр экономики, торговли и промышленности объяснил подобный шаг заботой о национальной безопасности, сообщает Русская Служба DW.

Расширенный контроль над экспортом ряда материалов начнет действовать с 28 августа. Речь идет, в частности, об экспорте полиимида фтора и плавиковой кислоты, используемых, в числе прочего, при производстве микросхем и смартфонов. Таким образом, японские компании, действующие в этой сфере, будут обязаны запрашивать лицензии.

Южная Корея назвала действия японской стороны политически мотивированными. Официальный Сеул выразил «глубокое сожаление» и пообещал жесткий ответ на действия Токио. Республика Корея расценила принятые Японией меры как «несправедливые».