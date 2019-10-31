Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном запуске со стороны КНДР

КНДР в четверг произвела новый пуск ракеты. Об этом говорится сообщении японской береговой охраны, зафиксировавшей запуск.

Отмечается, что ракета не достигла исключительной экономической зоны страны в Японском море. В то же время береговая охрана страны призывает корабли, находящиеся в этом регионе, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.

В Министерстве обороны Японии считают, что ракета, запущенная КНДР, могла быть баллистической. В японском оборонном ведомстве также подчеркивают, что северокорейская ракета не достигла ни территории страны, ни исключительной экономической зоны в Японском море.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился предоставлять населению всю оперативную информацию по ракетному пуску КНДР.

Южнокорейские военные подтвердили пуск КНДР ракеты в сторону Японского моря. (ТАСС)