Япония и Россия договорились не предавать огласке содержание переговоров

Россия и Япония договорились не разглашать содержание ведущихся сейчас переговоров о выработке мирного договора между двумя странами. Об этом заявил в понедельник глава японского МИД Таро Коно на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента в ответ на требование оппозиции более конкретно рассказать о содержании диалога между Москвой и Токио. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши страны, — сказал он, — ведут сейчас переговоры на основе решения руководителей Японии и России об ускорении процесса выработки мирного договора. Мы стремимся к договоренности, однако мне не хотелось бы обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров».

Глава японского МИД напомнил также, что Токио неоднократно в последнее время заявлял протесты в связи с деятельностью вооруженных сил РФ на южной части Курил.