Япония и Франция предложат Ирану кредит на $18 млрд при соблюдении сделки

Япония и Франция намерены предоставить Ирану кредит в размере 18,4 млрд долларов в обмен на возвращение исламской республики к полному соблюдению ядерной сделки. Как пишет японская газета Mainich, выделенные средства предполагается использовать на закупку продовольствия и лекарств. При этом гарантии по займу будут обеспечены за счет нефти.

Несколько месяцев назад Париж, по данным издания, предлагал аналогичный план помощи в размере 15 млрд долларов, но Тегеран потребовал увеличить объем кредита, чтобы компенсировать потери от ужесточения санкций.

Поддержать французские власти и выделить дополнительные средства решило Токио. В Японии считают, что это может способствовать началу переговоров между Ираном и США по проблеме сделки.

В мае прошлого года США вышли из ядерной сделки и ввели антииранские санкции в сфере поставок нефти. Через год Тегеран заявил, что приостанавливает свою часть обязательств по сделке и дает другим участникам соглашения два месяца, чтобы вернуться к его выполнению.

Иранские власти считают, что Британия, ФРГ и Франция не выполняют свои обязательства в рамках этой сделки. В июле Иран перешел к этапу приостановки (обогащению урана свыше 3,67%) и обещал постепенно сокращать свои обязательства, если другие участники не будут придерживаться договоренностей (aif.ru)