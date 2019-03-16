«Яндекс» тестирует новый социальный сервис

Отмечается, что «Аура» будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса», а также будет использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании. Помимо этого, люди смогут выбирать самостоятельно аудиторию для своих публикаций, например, на основе возраста, пола или геолокации.

Кроме того, сообщается, что у «Ауры» есть модераторы, которые будут следить, чтобы пользователи ставили реальные фотографии, а в постах не было «ненормативной лексики, шокирующих фотографий, оскорблений и другого контента, нарушающего правила «Яндекса». При этом сроки полноценного запуска новой социальной сети в компании пока не назвали.