«Яндекс» проверят на соблюдение закона о персональных данных

Роскомнадзор собирается провести проверку «Яндекса» на соблюдение закона о персональных данных в течение июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова.

«Надо отдать должное – «Яндекс» сам инициативно к нам приезжал, обсуждал, юристов выделил. Хорошо, когда компания демонстрирует готовность к сотрудничеству, и в этом случае, безусловно, мы не настроены на то, чтобы наказывать кого-то. Мы настроены на то, чтобы профилактировать», — заявил Жаров.

Также планируется проведение проверки и в других сервисах компании: «Яндекс. Здоровье» и «Яндекс.Такси».

| 2019-06-07T00:14:59+00:00 7 июня 2019, 06:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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