«Яндекс.Переводчик» будет переводить диалоги в реальном режиме времени

Сервис «Яндекс.Переводчик» обзавелся режимом диалогов, который слушает реплики, переводит их и озвучивает собеседнику. Как отмечается в сообщении «Яндекса», новая функция упростит общение с иностранцами в реальном режиме времени.

Так, с помощью режима диалога можно сделать заказ в ресторане, узнать дорогу у прохожих или объясниться с таксистом за рубежом, перечисляют в компании. При этом новый режим будет полезен и в своей стране, например, если понадобится помощь иностранцу. Приложение распознает и синтезирует речь с помощью технологии SpeechKit и возможностей смартфонов. Для перевода реплик используются нейронные сети, обученные на больших корпусах текстов.

Чтобы начать разговор, нужно выбрать язык общения для себя и собеседника, и далее можно говорить, по очереди нажимая на флаги языков — приложение сразу переведет реплики, покажет их на экране и озвучит на выбранном языке. Если собеседник что-то не расслышит, ему всегда можно показать текст или повторно озвучить реплику одним касанием, а если «Переводчик» не совсем точно переведет фразу, текст легко поправить. Таким образом, весь диалог сохраняется в истории, чтобы его можно было просмотреть, пояснили в «Яндексе».

В приложении «Яндекс.Переводчик» для Android в режиме диалога доступны почти 50 европейских и азиатских языков, а для iOS — больше 20. Среди таких языков — русский, английский, турецкий, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский и другие.

Также, напомнили в компании, «Яндекс.Переводчик» умеет переводить фразы на фотографиях, поддерживает голосовой ввод и офлайн-перевод. Приложение знает 95 языков, от английского до эльфийского и эмодзи. (ТАСС)