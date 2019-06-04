Якобы казненный дипломат из КНДР жив, но находится под стражей

По их данным, северокорейское следствие пытается установить, какую роль Ким Хёк Чхоль сыграл в неудачном саммите лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, который прошел в феврале в Ханое. Один из источников рассказал, что судьба дипломата пока не определена, однако он может получить «серьезное наказание». Собеседники CNN также рассказали, что переводчица лидера КНДР Ким Сонг Хе находится под стражей и в отношении нее проводятся следственные действия.

Источники телекомпании в ответ на вопрос о достоверности информации The Chosun Ilbo заявили, что «эти новости неправдивы». Что касается заведующего отделом Единого фронта Ким Ён Чхоля, который, по утверждению той же газеты, был отправлен на каторжные работы, то в ссылку его не отправили, однако теперь он «почти лишен» власти.

В конце мая южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторгу в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены. Южнокорейская газета также сообщала, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, якобы была помещена под домашний арест в наказание за неудачу на встрече с Трампом.