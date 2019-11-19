Ядерный объект в Иране не будет исключен из санкционного списка США

Администрация США решила с 15 декабря 2019 года отказаться от исключения из санкционных списков иранского ядерного объекта в Фордо, заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео, сообщает «Интерфакс».

«США отменят исключения из санкций для этого объекта 15 декабря 2019 года», — сказал он журналистам в Вашингтоне. Помпео пояснил, что такое решение в Вашингтоне приняли в связи тем, что Тегеран недавно объявил о возобновлении работ по обогащению урана в Фордо.

«Правильный уровень обогащения урана для крупнейшей в мире страны-спонсора терроризма — ноль», — сказал госсекретарь США.