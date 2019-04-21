Ядерный бомбардировщик B-52 запустили взрывом

В Сети появилось видео запуска двигателей стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress необычным способом — при помощи пороховых стартеров.

Этот способ — наземный персонал американских аэродромов называет его Саrt-Start — применяется, когда самолет надо как можно быстрее поднять в воздух.

Бомбардировщик Boeing B-52 пришел на смену устаревшему B-36 в 1955 году. Stratofortress может нести на своем борту различные виды оружия (ядерное — не исключение) на дозвуковой скорости и высоте до 15 километров.

Известно, что изначально разработка B-52 велась для для теоретической доставки двух термоядерных бомб колоссальной мощности к любой точке СССР.

Помимо того, эта модель Boeing — абсолютный рекордсменом по дальности полета среди боевых самолетов своего класса, а то, что данная модификация находится на вооружении уже более 50 лет — редкость для подобной техники.

Пороховые стартеры дают возможность запускать бомбардировщик в течение всего десять минут, в отличии от стандартного часа.

Такой процесс позволяет не применять наземное оборудование. Примечательно, что неработающие на момент запуска шесть двигателей запускаются перед самим взлетом — когда B-52 достигает конца взлетной полосы.