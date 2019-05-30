«Яблоневый сад», которого в Гусарах больше нет…

# уже не раз писало о массовой вырубке деревьев и в Баку и в регионах страны.

На этот раз тревожный звонок в редакцию поступил из Гусарского района. Житель района Раик Абдурагимов утверждает, что в Гусарах проводится массовая вырубка деревьев.

«А территории, очищенные от леса, продают под строительство частных домов», — заявил он #.

В доказательство своих слов он представил фото и видео территории до и после уничтожения деревьев.

«Эта территория известна под названием Гусарские сады. Теперь же здесь нет ни одного дерева», — комментирует Раик Абдурагимов, снятые кадры.

По его словам, процесс уничтожения деревьев в Гусарских садах начался два года назад.

«А начиная с прошлого года уничтожение, приобрело массовый характер. Освободившиеся территории продают», — сообщил он.

Абдурагимов рассказывает, что неоднократно сообщал о происходящем в Министерство экологии и природных ресурсов. «Долгое время Минэкологии никак не реагировало на мои письма. Только недавно со мной связались представители министерства. Но они утверждают, что на данной территории никогда не было растительности», — говорит житель Гусарского района.

Интересно, а что скажут исполнительная власть Гусарского района и Министерство экологии об уничтожении деревьев?

Заместитель главы ИВ Гусарского района Эльман Мустафаев, к которому мы обратились за комментарием, попросил послать ему видеоролик, снятый Раиком Абдурагимовым.

«На этой территории, еще в советские времена росли яблони. После распада СССР эта территория была заброшена и заросла лесом. Хочу отметить, что незаконная вырубка деревьев не имеет никакого отношения к исполнительной власти. Потому, что сохранением лесов занимается Министерство экологии и природных ресурсов», — объяснил видео заместитель главы ИВ Эльман Мустафаев.

Глава пресс- службы Минэкологии Ирада Ибрагимова, тоже после просмотра видео, пообещала #: «Мы проведем тщательное расследование и сообщим вам о его результатах».

Мы, конечно, дождемся результатов расследования. Но у нас есть вопросы. Во-первых, к ИВ Гусарского района: Неужели надо ждать вмешательства министерства экологии, чтобы остановить уничтожение деревьев в своем районе? Неужели никому в голову не пришло, очистить, привести в порядок территорию, спасти яблоневые деревья?

И во-вторых, почему министерство только сейчас собирается проводить расследование? Ждали, когда журналисты позвонят? Или когда вырубят все деревья, чтобы потом без зазрения совести утверждать, что их здесь не было? Проводить расследование надо было, когда в Гусарских садах были яблоневые деревья…