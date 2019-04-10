«Я знаю Семина еще по Азербайджану»

Сын бывшего нападающего «Шамкира» и сборной Азербайджана Бадри Кварацхелия – Хвича – недавно дебютировал в составе московского «Локомотива». Он вышел на поле в матче против питерского «Зенита» (1:1), провел первый тайм и в перерыве был заменен на Мануэла Фернандиша.

Сам Бадри Кварацхелия рассказал о том, где начинал играть его сын: «Я доигрывал в Азербайджане. Там же Хвича начал играть в футбол. Свои первые шаги в футболе он делал во дворе: гонял мяч с мальчишками.

Первые профессиональные тренировки он провел в Грузии. Когда Хвиче было восемь, мы привели его в академию «Олимпика». Дальше была «Аваза», откуда его пригласили в тбилисское «Динамо», когда ему исполнилось 11. Помимо футбола, Хвича обожает учебу – в этом году он заканчивает школу. Но настоящей страстью пацана была именно игра. В свободное время он занимался только футболом: когда у него было свободное время, он искал мяч и выходил на улицу».

«Юрий Палыч Семин был лично заинтересован в этом переходе. Он просматривал Хвичу, его скауты следили за сыном во время матчей. Я лично с Семиным незнаком. Но я знаю его еще по Азербайджану. Так получилось, что я работал в «Габале». А сразу после нас (Кварацхелия помогал экс-наставнику «радаров» Рамизу Мамедову – Ред.) команду принял именно Семин. Сам я рад, что Хвича будет работать с таким сильным тренером, он многому научится у него. Хвича еще молодой, но он полностью заслуживает время, которое Семин дает ему на поле», — отметил Кварацхелия.

(Спорт-Экспресс)