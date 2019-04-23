«Я ваш приговор»: – перезагрузка политической системы Украины

Завершился второй тур выборов президента Украины, который состоялся в воскресенье. По итогам выборов, как и ожидалось, лидер первого тура Владимир Зеленский опередил своего соперника, действующего президента Петра Порошенко. По данным ЦИК, Зеленский набрал более 73%, а Порошенко 24%, при явке 62%.

Для начала нужно отметить, что данные выборы в Украине вызвали интерес не только в России, Азербайджане и других постсоветских странах. Интерес, в первую очередь, вызывала сама фигура кандидата Владимира Зеленского, актера, шоумена, главного героя сериала «Слуга Народа», который произвел фурор. Сможет ли Зеленский в реальной жизни и политике стать Василием Голобородько ( главный персонажем сериала «Слуга Народа»)?. Возможно, данный сериал сыграл ключевую роль в становлении нового президента, но с другой стороны, и сам Зеленский яркий, молодой, открытый, талантливый человек.

Фигура Зеленского на самом деле является в определенной степени революционной и отражающей настроения среди населения. Победа такой фигуры в такой стране как Украина явно показала, что традиционная политика на постсоветском пространстве уже надоела. Его фигуру еще долгое время будут изучать, и помнить, как человека, который поменял саму политическую парадигму, правда, пока только в Украине. Если же данный опыт и парадигма будут удачными, то, скорее всего, «Зеленские» будут побеждать на всем постсоветском пространстве, и не только.

Возможно, еще рано делать какие-то выводы по Зеленскому. Пока их можно делать по проигравшему на выборах Петру Порошенко. Он пришел к власти на волне майдана, когда народ верил, что придет бизнесмен и под давлением США и ЕС перезагрузит социально-экономическую и политическую систему. Этого не произошло. Порошенко не решил ни одну из проблем, которые ставил майдан. Напротив, стало еще хуже. Коррупция при нем не уменьшилась, украинцы жить лучше не стали, мигрирующих стало больше, а, главное, нет никаких успехов в вопросе урегулирования донбасского конфликта.

Построение политики на националистических лозунгах и бесславный конец политики Порошенко, 75% населения страны проголосовало против данного развития страны. Возможно, в приходе Зеленского немаловажную роль сыграло именно то, что украинский народ против Петра Порошенко, который полностью дискредитировал себя. А вывод напрашивается из всего произошедшего такой: если ожидания не оправдаются, то и Зеленский пойдет вслед за Порошенко. В этом и вся суть демократической модели, воры, проходимцы непрофессиональные управленцы не должны долго засиживаться в своих креслах, в которых им очень нравится.

Политика не любит ошибок и просчетов. Одно дело говорить, а другое дело суметь сделать. Не факт, что у Зеленского все будет получаться сразу. Ему будет сложнее, так как он взвалил на себя большую ответственность и ожидания украинского народа, а соответствовать ожиданиям всегда сложно. Как бы то там ни было, ему придется говорить и договариваться с Россией.

В этом плане Порошенко был удобным переговорщиком для Москвы. По своему характеру и тону ведения политических дел, он был стандартным, вполне предсказуемым и слабым президентом, который умудрялся быть одновременного крупным налогоплательщиком в России, имея там фабрику по производству конфет «Рошен». Теперь у него будет много времени, для того, чтобы заняться своим любимым делом.

Победа Зеленского – это перезагрузка политической системы Украины. Если она будет успешной, то станет фактором давления на традиционную политику всего эсенговья, где царит коррупция, а отдельные олигархи-чиновники потеряли моральную легитимность среди населения. Поэтому в зависимости от того, как будет работать политический формат, с которым постсоветское пространство столкнулось впервые, будет зависеть и дальнейшая судьба политиков в этих государствах.