«Я с вами, налогоплательщики, хоть я и советник министра налогов»

3 мая в министерстве налогов состоялся брифинг. На мероприятии было объявлено о том, что в целях обеспечения надежной защиты прав налогоплательщиков приказом министра налогов Микаила Джаббарова создан Институт налогового омбудсмена, а также утверждено Положение о налоговом омбудсмене, которое определяет направления деятельности, права и обязанности налогового омбудсмена. Налоговым омбудсменом назначен советник министра налогов Эльчин Мамедов.

В ходе брифинга Мамедов рассказал, что институт призван решать проблемы налогоплательщиков на основании их обращений без вмешательства судебных органов, а также содействовать урегулированию их отношений с налоговыми органами в форме взаимного сотрудничества.

По его словам, создание и деятельность института налогового омбудсмена в Азербайджане основано на существующей международной практике.

Омбудсмен- это гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определенных гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

О понятии налогового омбудсмена информации очень мало.

Существует правовой статус бизнес-омбудсменов на примере США, Австралии, России, налоговых омбудсменов на примере Грузии, Канады, США, Пакистана и омбудсменов в сфере закупок на примере Канады. Среди омбудсменов в публичном секторе, отмечается статус саморегулируемых отраслевых омбудсменов и организационных омбудсменов в частном секторе.

О том, какие функции может исполнять лицо, занимающее государственную должность повсеместно со статусом налогового омбудсмена можно рассуждать долго и безуспешно. Как минимум диссонанс наблюдается уже на стадии, когда советник министра налогов начинает защищать интересы налогоплательщиков (здесь мог бы быть смайлик, но законы журналистики пока не допускают их использования).

Экономический эксперт Самир Алиев говорит, что, во-первых, необходимо разграничить понятия, между налоговым омбудсменом, налоговым советником и налоговым консультантом. Обычно, по словам эксперта, налоговый советник и налоговый консультант — независимые лица, которые работают в коммерческих организациях. «Эти специалисты работают с налогоплательщиками, компаниями, предоставляют услуги и дают консультации на платной основе. А институт налогового омбудсмена на самом деле не так широко распространен в мире. В развитых странах, вместо налогового омбудсмена работают советники, которые и занимаются проблемами налогоплательщиков. Помимо того, в некоторых странах существуют финансовые омбудсмены. Во многих передовых странах финансовые омбудсмены защищают клиентов в финансовых вопросах, в работе с банками, страховыми компаниями. При необходимости, омбудсмен может помочь гражданину и в налоговой сфере. До этого, у нас был Апелляционный совет, созданный при министерстве налогов. Когда граждане — налогоплательщики сталкивались с проблемами в налоговых органах, они обращались именно в этот совет. Сейчас еще создали институт Налогового Омбудсмена. По сути, у них одинаковые полномочия, и те и другие будут помогать в решении одних и тех же проблем. Пока неизвестно, какие отличия будут в функционале этих двух структур. Но если уж учредили этот институт, значит посчитали, что так будет лучше», — отмечает эксперт.

С.Алиев говорит, что в стране действуют три омбудсмена — уполномоченный по правам человека, банковский омбудсмен, а теперь еще и налоговый. «Если честно, я бы не сказал, что все эти структуры работают эффективно. Но, то, что они помогают в каких-то вопросах гражданам, которые столкнулись с проблемами, это уже хорошо. Чтобы оценить эффективность работы новой структуры, нам остается только ждать».

Ждать осталось недолго, так как работа уже запущена. Точно так же, как и поправки в Налоговый Кодекс. В конце прошлого года Милли меджлис Азербайджана принял во II и III чтениях проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих существенное изменение с 2019 года системы взимания подоходного налога с наемных сотрудников, работающих в частном (не нефтегазовом) секторе, а также отчислений на социальное страхование. Хотя председатель парламента Огтай Асадов и назвал «революционными» данные реформы в налоговой системе, экономист Самир Алиев не так позитивно оценивает некоторые изменения. «Сложно сказать, насколько все изменения и поправки, сделанные в Налоговый Кодекс за последние годы, пошли на пользу или во вред налогоплательщикам. Некоторые изменения оказались больше нагрузкой, чем помощью для предпринимателей. Раньше упрощенный налог от оборота составлял 4%. Сейчас, после поправок, предприниматель платит подоходный налог в размере 5%. То же самое и с аграрным сектором. До поправок, предприниматель, занятый в аграрной сфере не должен был вести учет. После поправок, ему необходимо вести бухгалтерский учет. А кто из них знаком с этой системой? Правильно, никто. Соответственно, ему необходимо брать на работу бухгалтера для ведения учета. Есть ряд примеров, которые я, как эксперт, расцениваю не положительно», — считает он.

Возвращаясь к теме налогового омбудсмена, эксперт отмечает, что уполномоченный должен быть независимым лицом, а не сотрудником того или иного министерства. «Это необходимо для того, чтобы омбудсмен был на стороне налогоплательщика и защищал его интересы», — подытожил Самир Алиев.