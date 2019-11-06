Xerox может приобрести HP

Корпорация Xerox рассматривает покупку компании HP — производителя персональных компьютеров и принтеров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, совет директоров Xerox обсудил возможность поглощения HP, но окончательное решение принято не было.

Источники газеты отмечают, что предложение превысит рыночную стоимость HP, которая составляет примерно $27 млрд, а оплатить сделку можно будет наличными и акциями.

Как ранее сообщило агентство Kyodo, японская Fujifilm Holdings передумала приобретать Xerox, однако выкупит у нее оставшиеся 25% акций в их совместном предприятии Fuji Xerox за $2,3 млрд, консолидировав весь пакет ценных бумаг компании.(ТАСС)