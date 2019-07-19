XalqBank против предпринимателей и журналистов?

Часть II

17 июля прошло заседание Верховного Суда по гражданскому делу XalqBank и жалобщиков, купивших нежилые помещения под предпринимательскую деятельность в бизнес центре «Yasmin», расположенном по адресу: г. Баку, Наримановский район, улица Самеда Вургуна 120, в качестве третьих лиц, против директора компании Mars-M.

В 2009 году 22 предпринимателя купили нежилые помещения у компании Mars-M в лице директора Мархамата Баширова на основании нотариально заверенного договора о купле-продаже. В 2013 году М.Баширов заложил здание в XalqBank, получив кредит в размере 10 миллионов манатов. Позже, когда Mars-M не смог выплатить этот кредит, XalqBank странным образом реструктуризировал его и выдал компании еще 17 миллионов долларов. В результате, и этот кредит оказался проблемным и, не желая нести убытки в таком размере, XalqBank подал в суд на Mars-M с целью отсудить заложенное здание.

Судебные процессы длятся около 3 лет.

Так, на судебном заседании 17 июля, представитель М.Баширова Логман Баширов выступил с ходатайством отложить заседание, так как решил сменить защитника. Сторона третьих лиц — пострадавших от деяний Mars-M и XalqBank Ганга Ибрагимов не выразил протеста. Однако, юридический представитель XalqBank Мухтар Мустафаев выразил протест, заявив, что Mars-M и Афаг Агазаде объединились и нарочно пытаются воздействовать на суд.

После чего суд провел совещание на месте и отклонил ходатайство представителя Mars-M, в знак протеста Логман Баширов покинул зал суда, забрав документы.

По словам адвоката пострадавших третьих лиц Г.Ибрагимова, как сторона, подавшая кассационную жалобу, он предоставил суду подробную информацию. «Я объяснил, что после того, как был проведен пленум Конституционного суда, был проведен пленум Верховного суда, который вернул дело на рассмотрение в Бакинский Апелляционный суд. Хочу отметить, что Апелляционный суд не стал расследовать все те моменты, которые мы указывали. На заседании Верховного суда я подчеркнул этот факт, отметив, что судья постоянно говорил о том, что по делу есть решение Конституционного суда и, он, якобы, ничего не может сделать. Апелляционный суд завершил процесс за два заседания, не только не удовлетворив ходатайства пострадавшей стороны, но, даже не рассмотрев их. Позже стало известно, что на заседании должна была вестись аудио-видеозапись, однако по причине технической неполадки запись не велась. Видимо поэтому суд проходил в режиме: вышел из зала — вернулся, огласил решение. Все это я объяснил на заседании Верховного суда, помимо того, подал дополнительную кассационную жалобу в электронном порядке на это административное и уголовное дела. Я объяснил, что договор между Mars-M и XalqBank на основании выписки является спорным, так как Мархамат Баширов незаконно получил кредит, что рассмотрение, как уголовного, так и гражданского дела ведутся по одному и тому же договору – это нарушение, а также, что результат уголовного дела вполне ожидаем. Поэтому, я считаю, что Верховный суд должен вернуть дело на рассмотрение в Апелляционный суд», — рассказал Г.Ибрагимов #.

Позже, выступил юридический представитель XalqBank Мухтар Мустафаев, заявив, что жалобщики, выступающие в качестве третьих лиц по данному делу, сами отдали свои деньги «прохожему», «проходимцу». Также он заявил, что XalqBank предоставил Баширову кредит под залог выписки (купчая) здания, что у банка есть решение пленума Конституционного суда и, по этой причине кассационная жалоба должна быть отклонена.

Суд провел совещание на месте и огласил решение: кассационная жалоба как Mars-M, так и пострадавших от незаконных действий двух организаций (Mars-M и XalqBank) предпринимателей отклоняется.

Диссонанс налицо: представитель XalqBank называет директора компании Mars-M Мархамата Баширова «проходимцем», которому рядовые граждане доверили свои деньги, купив у него нежилые помещения, но при этом банк с многолетней историей и безупречной (как заявляют представители банка) репутацией почему-то выдал «проходимцу» Баширову в общей сложности 27 млн. То есть, представитель банка считает, что гражданин, у которого нет доступа к единой системе информации платежеспособности бизнесмена, грубо говоря «лоханулся», а банк обманут?!

Помимо того, когда предприниматели приобретали нежилые помещения в 2009 году, здание не было заложено, его отдали под залог только в 2013 году. Почему банк не проверил, какая часть здания бизнес центра «Yasmin» уже продана? И почему банк отдал 27 млн под залог здания, не прошедшего законную процедуру сдачи-приемки.

Кстати, на прошлом судебном заседании по тому же делу, Мархамат Баширов заявил, что XalqBank было известно о том, что часть здания продана предпринимателям. Однако, так это или нет, проверить невозможно, так как все документы и выписка, которую якобы Госкомитет по вопросам имущества выдал Баширову в 2013 году на основании решения суда, и договор об ипотечном кредите, выданном XalqBank компании Mars-M, являются недоступными для общественности.

Как заявила пострадавшая от деяний Mars-M Афаг Агазаде #, она надеется только на то, что государственные органы все-таки обратят внимание на это дело и помогут гражданам вернуть их собственность. «Мы зарабатывали деньги на приобретение нежилых помещений годами, потом и кровью, работали не покладая рук. В соответствии со статьей Конституции АР 13 /1 в Азербайджанской Республике собственность неприкосновенна и охраняется государством. Государство должно нам помочь и защитить наши права. Мы уже отправили обращение во все органы. А наш адвокат не раз направлял письменное обращение в XalqBank, чтобы встретиться и решить нашу общую проблему. Однако ответа мы так и не получили».

Напомним, в случае, если адекватного решения не будет, здание бизнес-центра «Yasmin» будет продано на аукционе, и XalqBank в счет долга Mars-M, заберет часть суммы. А предприниматели останутся не у дел. Кто возместит их потери — неизвестно.

Кстати, после нашей первой публикации , собственников нежилых помещений все же пустили на территорию бизнес-центра. Хотя, начиная с 15 июня 2019 года, они не могли туда попасть, так как банк, наняв сотрудников частной охранной компании, установил запрет на вход 22 собственников.

Но открытых вопросов очень много: как Мархамат Баширов получил выписку госреестра на здание? Как получилось, что XalqBank не проверил возможность залога здания бизнес-центра «Yasmin», которое так и не было сдано в эксплуатацию?

К сожалению, несмотря на обещания XalqBank и Госкомитета по вопросам имущества, мы так и не получили внятного объяснения, на каком основании выдана выписка Мархамату Баширову, и каким образом банк выдал кредит под залог непринятого МЧС здания.

И еще, почему адвокат XalqBank назвал журналистов шакалами, которые «опять пишут»? Возможно, он просто не понимает, что мы, журналисты, выполняем свой профессиональный долг и пытаемся таким образом сыграть свою непосредственную роль проводника между жалобщиком и соответствующей инстанцией.

А официальный представитель XalqBank посоветовал нам, беречь себя, мы не стали выяснять – это угроза или он действительно печется о нашем благополучии. К сведению, беречь мы себя будем, но писать о несправедливостях не перестанем. А XalqBank и его представителям лучше последить за словами и позаботиться о своей репутации.