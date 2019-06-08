WWF: в мировом океане может находиться до 12 миллионов тонн пластика

В мировом океане находится до 12 миллионов тонн пластика.

Об этом во Всемирный день океанов (отмечается 8 июня) сообщил Всемирный фонд дикой природы, пишет TACC.

Ранее WWF опубликовал данные, согласно которым количество пластиковых отходов в мировом океане может удвоиться уже к 2030 году.

Добавим, ученые сообщили, что сегодня на мировых свалках находятся 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается в течение сотен лет.

В мае американский исследователь Виктор Весково обнаружили пластиковый мусор на дне Марианской впадины (aif.ru)

| 2019-06-08T10:37:54+00:00 8 июня 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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