WWF: в мировом океане может находиться до 12 миллионов тонн пластика

В мировом океане находится до 12 миллионов тонн пластика.

Об этом во Всемирный день океанов (отмечается 8 июня) сообщил Всемирный фонд дикой природы, пишет TACC.

По данным WWF, микропластик, котружилиорый составляет треть всего мусора в океане, сбивается в мусорные острова. Он проникает в тела живых существ вместе с пищей.

Ранее WWF опубликовал данные, согласно которым количество пластиковых отходов в мировом океане может удвоиться уже к 2030 году.

Добавим, ученые сообщили, что сегодня на мировых свалках находятся 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается в течение сотен лет.

В мае американский исследователь Виктор Весково обнаружили пластиковый мусор на дне Марианской впадины (aif.ru)