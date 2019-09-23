WStJ: На восстановление работы НПЗ Saudi Aramco после атаки могут уйти месяцы

Саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco на восстановление производства после атаки на ее объекты может понадобиться несколько месяцев и сотни миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников королевства и подрядчиков компании.

По словам собеседников газеты, Saudi Aramco буквально «засыпала» подрядчиков просьбами срочно помочь с ремонтом пострадавших от взрывов и пожара заводов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.