WStJ: На восстановление работы НПЗ Saudi Aramco после атаки могут уйти месяцы

Саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco на восстановление производства после атаки на ее объекты может понадобиться несколько месяцев и сотни миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников королевства и подрядчиков компании.

По словам собеседников газеты, Saudi Aramco буквально «засыпала» подрядчиков просьбами срочно помочь с ремонтом пострадавших от взрывов и пожара заводов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.

| 2019-09-23T05:09:01+00:00 23 сентября 2019, 07:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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