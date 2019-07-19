WSJ: вертолет и корабль Ирана до дрона сближались с кораблем США в Ормузском проливе

Военные вертолет и корабль Ирана сближались с универсальным десантным кораблем ВМС США Boxer перед тем, как американцы в Ормузском проливе сбили беспилотный летательный аппарат Ирана. Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal, журналист которой находится на борту Boxer.

По его данным, Boxer во главе эсминца Bainbridge, вертолетоносца Lewis B. Puller, заправщика и еще двух кораблей приближались к Ормузскому проливу утром в четверг. Первым к американскому десантному кораблю приблизился вертолет Bell 212 ВМС Ирана, который завис в нескольких метрах от палубы. Он ретировался при появлении американского вертолета.

Позднее несколько скоростных катеров пронеслись мимо конвоя американских кораблей, не создав никаких проблем. Затем появился более крупный иранский корабль, который шел за Boxer, соблюдая разрешенный интервал в около 500 м. Американцы подняли в воздух несколько вертолетов, чтобы предостеречь иранцев от возможного сближения. И только после этого в небе появился БПЛА Ирана, который был позднее сбит.

Как сообщил ранее президент США Дональд Трамп, универсальный десантный корабль ВМС Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг БПЛА Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. По версии президента, иранский аппарат «игнорировал многочисленные сигналы» не приближаться к кораблю, а также «угрожал безопасности корабля и его экипажа».