WSJ: Трамп отменил введенный Обамой свод правил по применению США кибератак

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, который отменяет ранее введенную экс-главой государства Бараком Обамой директиву, включающую в себя ряд условий и обстоятельств, позволяющих Вашингтону предпринимать кибератаки против своих противников. Об этом сообщилагазета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, речь идет о документе, в котором прописано, когда и как американское правительство имеет право применять так называемое кибероружие против противников. Документ является секретным, но его содержание в свое время попало в открытый доступ благодаря действиям бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Обама подписал соответствующую директиву в 2012 году, она пришла на смену аналогичному документу времен президента Джорджа Буша — младшего. Источники издания не уточнили, какими правилами Трамп намерен заменить действовавшие, сославшись на секретность этих данных.

Газета отметила, что многие критики называли директиву Обамы слишком строгой, поскольку она не позволяла выполнять многие важные операции в киберпространстве, так как она предполагала задействование слишком многих федеральных ведомств. Между тем, по замыслу администрации Обамы, такие ограничения были введены с тем, чтобы кибератаки тщательным образом планировались и не нарушали ведущиеся в тот или иной период времени операции по электронному шпионажу. «Если у вас нет хорошего механизма координации действий, то вы можете попросту загубить продуманную многолетнюю разведоперацию по доступу к зарубежным компьютерным системам», — приводит газета слова бывшего координатора по кибербезопасности в Белом доме в администрации Обамы.

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