WSJ: США планируют оставить в Сирии около тысячи военнослужащих

Минобороны США готовит план по сохранению в Сирии воинского контингента численностью около 1 тыс. человек, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Изначально речь шла о том, что в стране останутся 200 американских миротворцев и столько же военных.

По информации издания, оставить больший контингент США решили из-за затянувшихся переговоров с Турцией, союзниками в Европе и курдскими формированиями о создании безопасной зоны на северо-востоке Сирии, пишет Ъ.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд позже заявил, что эта информация не соответствует действительности. «В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск из Сирии»,— сказал он.