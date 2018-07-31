WSJ сообщил о планах Tesla построить завод в Европе

Американская компания-производитель электромобилей Tesla проводит переговоры о строительстве завода в Европе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По информации издания, с представителями компании ведут переговоры власти двух федеральных земель Германии и Нидерландов.

Речь идет о выпуске электромобилей и их аккумуляторов под одной крышей, сообщили изданию участники переговоров. В июне глава компании Илон Маск в своем микроблоге Twitter сообщил, что будущее предприятие стоит запустить около границы Франции и ФРГ.

По мнению представителя федеральной земли Рейнланд-Пфальц Ральфа Шляймера (Ralph Schleimer), власти «сделали все возможное», чтобы земля рассматривалась в качестве возможного места для строительства завода Tesla. В свою очередь, министр экономики земли Саар Анке Релингер (Anke Rehlinger) заявила, что в марте и в июне в адрес Tesla были направлены соответствующие предложения. В июле представители американской компании согласились на встречу. «Они смотрят, соответствуем ли мы их требованиям», — заявила министр.

Еще одним местом для возможного завода выступают Нидерланды, где находится европейское представительство компании. Кроме того, в этой стране расположен завод по адаптации произведенных в Калифорнии электромобилей для рынка Европы. Нидерландская сторона подтвердила контакты с представителями компании, но отказалась комментировать «конфиденциальные переговоры с потенциальными инвесторами».

Со времени своего основания в 2003 году Tesla стремительно развивается, но компания терпит убытки, сталкивается с утечкой руководящих кадров, проблемой являются и аварии с участием электромобилей. Илон Маск констатировал, что за все 15 лет компания еще ни разу не добилась прибыли.

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