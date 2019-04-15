WSJ получила Пулитцеровскую премию за освещение платежей Трампа

Ведущая американская газета Wall Street Journal получила Пулитцеровскую премию за освещение платежей, которые делал президент Дональд Трамп обвинявшим его женщинам, сообщили организаторы премии.

Наиболее престижная журналистская награда была присуждена Wall Street Journal в номинации «освещение событий в США».

Ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэн был осужден за нарушение законов о финансировании предвыборных кампаний и ложь конгрессу за то, что от имени Трампа выплачивал отступные женщинам, включая порноактрис, которые заявляли о том, что состояли в связях с Трампом. Сам Трамп заявляет, что никаких подобных связей не было. Коэн дал на Трампа показания в ходе процесса и в конгрессе.