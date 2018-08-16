WP: заседание присяжных по делу Манафорта начнется утром 16 августа

Заседание членов жюри присяжных, которые должны вынести вердикт относительно виновности бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства, начнутся 16 августа. Такое решение принял в среду окружной судья Томас Эллис в суде Александрии (штат Вирджиния), передаетгазета the Washington Post.

Как отмечается, жюри присяжных, состоящее из шести мужчин и шести женщин, на протяжении 10 дней заслушивало показания свидетелей в суде, а также аргументы обвинения и контраргументы защиты. Судья дал присяжным инструкции по принятию окончательного решения и завершил прения. В среду защита и обвинение выступили с заключительными заявлениями, свидетелей вызвано не было. Манафорт отказалсявыступать свидетелем на последнем заседании.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 гг.

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