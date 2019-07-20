WP узнала о планах Трампа сократить расходы бюджета при победе на выборах

Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить бюджетные расходы в случае своей победы на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание уточняет, что Трамп уже дал поручения своим помощникам подготовить план по резкому сокращению бюджета на случай, если он будет переизбран на второй срок, пишет rbc.ru.

По словам источников, в 2021 году у Трампа появится больше возможностей для ликвидации некоторых управлений, особенно если республиканцы восстановят контроль над палатой представителей конгресса США.