WP: Трамп отказался публиковать официальное заявление в память о Маккейне

Президент США посчитал нужным ограничиться коротким сообщением в твиттере о смерти Маккейна. Пресс-секретарь Трампа выступала за публикацию официального сообщения.

Дональд Трамп запретил своей администрации выпускать заявление по поводу смерти Джона Маккейна, в котором тот характеризовался как герой. Сообщение было подготовлено аппаратом президента, однако Трамп заблокировал его, сообщила газета The Washington Post в воскресенье, 26 августа, со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Трамп подчеркнул, что ограничится лишь коротким сообщением в твиттере. В нем он принес соболезнования семье сенатора, но не стал давать оценок деятельности Маккейна.

В последнее время Маккейн и Трамп были непримиримыми оппонентами, отметила The Washington Post. Маккейн активно критиковал президентство Трампа, в частности, незадолго до своей смерти он назвал «трагической ошибкой» встречу Трампа с Владимиром Путиным, который является «врагом Америки».

В 2015 году во время избирательной кампании Трамп публично оскорбил Маккейна и заявил, что не считает его героем, поскольку тот был захвачен в плен во время вьетнамской войны. «Я уважаю людей, которые не попадали в плен», — заявил тогда Трамп.

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