WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.

Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источники.

«Переговоры с Россией о возобновлении соглашения о прекращении огня, на которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, в значительной степени потерпели крах… когда Болтон постановил, что войска США не уйдут до тех пор, пока все иранские силы не покинут Сирию», — сообщается в тексте.

4 марта сообщалось, что главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии.

| 2019-03-23T23:03:33+00:00 24 марта 2019, 01:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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