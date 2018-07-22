WP: Марию Бутину финансово поддерживал российский миллиардер

Совладелец и гендиректор группы «Н-Транс» Константин Николаев оказывал финансовую поддержку арестованной в США россиянке Марии Бутиной, сообщает газета The Washington Post (WP). Издание ссылается на показания россиянки перед комитетом Сената по разведке, которые она дала в апреле.

Госпожа Бутина якобы рассказала, что бизнесмен выделял средства ее организации «Право на оружие». Представитель господина Николаева подтвердил, что предприниматель имел контакты с Марией Бутиной в 2012–2014 годах, когда она запускала работу организации. Однако он не подтвердил, что Константин Николаев оказывал Марии Бутиной финансовую поддержку, передает “Ъ”.

WP со ссылкой на источник сообщает, что сын господина Николаева Андрей учится в США и ранее принимал участие в предвыборной кампании Дональда Трампа. Два источника издания утверждают, что самого Константина Николаева видели в отеле Trump International в Вашингтоне в день инаугурации президента Трампа. По словам представителя бизнесмена, он никогда не встречался с Дональдом Трампом.

По данным Forbes, состояние Константина Николаева составляет $1,2 млрд.

Марию Бутину задержали 15 июля. В США ее обвиняют в том, что она способствовала организации встречи между президентами России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. Следствие, опасаясь, что россиянка попытается сбежать из страны, «используя контакты с российским правительством», попросило оставить ее под стражей до суда. 18 июля госпожу Бутину арестовали.

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