WikiLeaks сомневается, что авторы доклада ОЗХО работали в Сирии

Ресурс WikiLeaks опубликовал документы, на основании которых предполагает, что авторы доклада Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не работали в этой стране.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин в июле заявлял, что руководитель команды МУФС, прибывший в Дамаск для расследования инцидента в городе Дума, сразу же уехал в соседнюю страну и никогда не был в Думе.

В субботу WikiLeaks опубликовал меморандум одного из членов МУФС, адресованный главе ОЗХО Фернандо Ариасу. Документ датирован 14 марта 2019 года.

Автор меморандума утверждает, что около 20 инспекторов выражают озабоченность по поводу доклада, который, по их мнению, не отражает мнение членов команды, работавшей в Думе. В частности, в документе указано, что доклад составляла другая команда — так называемая «основная группа МУФС», только один член которой был в Думе. Отмечается, что остальные «работали только в стране X».