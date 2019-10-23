WikiLeaks опубликовала доклад, подвергающий сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии

Расследование Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года велось с использованием неприемлемых методов работы, направленных на то, чтобы подогнать доклад под предопределенные заключения. Об этом говорится в документе специальной независимой комиссии, которая ранее провела встречу с одним из членов следственной группы ОЗХО. Выводы специалистов опубликованы в среду на портале WikiLeaks.

«Основываясь на развернутой презентации информатора, включавшей электронные письма, текстовые сообщения и закрытые предварительные доклады, мы единогласно выражаем обеспокоенность неприемлемыми методами работы, которые использовались при расследовании инцидента, — подчеркнули эксперты. — Представленные доказательства убедили нас в том, что ключевая информация о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах свидетелей была скрыта, по всей видимости, с целью поддержки предопределенных заключений».

Специальная независимая комиссия была создана фондом Courage, основанном в 2013 году по инициативе WikiLeaks. В ее состав вошли специалисты в области разоружения, международного права, журналистики, военных операций, медицины и разведки, в том числе бразильский дипломат Хосе Бустани, являвшийся первым генеральным директором ОЗХО (1997-2002). Встреча с информатором прошла 15 октября в Брюсселе.(ТАСС)