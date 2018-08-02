WhatsApp ввел платную услугу сообщений для бизнеса

Мессенджер ввел платную услугу сообщений для бизнеса компаний, которые занимаются рассылкой рекламы. Плата будет зафиксированной и варьироваться 0,5 цента до 9 центов в зависимости от государства, в котором находится компания.

«Услуги отправки некоторых сообщений станут платными для компаний, рассылающих рекламу. Таким образом, компании будут тщательно выбирать сообщения, которые они отправляют, а в чатах пользователей не будет беспорядка», — сообщил WhatsApp в своем официальном блоге.

Также сохраняется возможность заблокировать любую компанию в настройках приложения. Ранее сообщалось, что компания запустила новое приложение WhatsApp Business с целью поддержать предпринимателей малого бизнеса и сделать его бесплатным, при этом с разными возможностями. К примеру, сортировки сообщений по группам, что очень удобно для человека, ежедневно получающего множество писем. Однако, со временем, или из-за жалоб пользователей, или чтобы улучшить работу сервиса, сотрудники компании ввели плату за рекламу.

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