Whatsapp стал удобнее и практичнее

Команда популярного мессенджера WhatsApp, сейчас принадлежащего Facebook, запустила новую порцию новшеств для пользователей приложения на смартфонах с Android, сообщает ixbt.com.

Во-первых, была устранена причина быстрого разряда батареи на некоторых смартфонах, на что так жаловались пользователи. Во-вторых, появилась поддержка ожидания вызова. Пользователь сможет принять входящий звонок WhatsApp во время другого разговора.

В-третьих, команда известного планировщика Any.do объявила о партнёрстве с WhatsApp и представила функцию WhatsApp Reminders (WhatsApp Напоминания). Она позволяет легко создавать задачи и получать напоминания в WhatsApp.

Создать задачу можно просто отправив сообщение Any.do. Также при получении задания от собеседника можно переслать его в Any.do для автоматического формирования задачи. Когда подойдёт срок, Any.do отправит напоминание в WhatsApp.