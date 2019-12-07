Whatsapp стал удобнее и практичнее

Команда популярного мессенджера WhatsApp, сейчас принадлежащего Facebook, запустила новую порцию новшеств для пользователей приложения на смартфонах с Android, сообщает ixbt.com.

Во-первых, была устранена причина быстрого разряда батареи на некоторых смартфонах, на что так жаловались пользователи. Во-вторых, появилась поддержка ожидания вызова. Пользователь сможет принять входящий звонок WhatsApp во время другого разговора.

В-третьих, команда известного планировщика Any.do объявила о партнёрстве с  WhatsApp и представила функцию WhatsApp Reminders (WhatsApp Напоминания). Она позволяет легко создавать задачи  и получать напоминания в WhatsApp.

Создать задачу можно просто отправив сообщение Any.do. Также при получении задания от собеседника можно переслать его в Any.do для автоматического формирования задачи. Когда подойдёт срок, Any.do отправит напоминание в WhatsApp.

| 2019-12-07T21:18:04+00:00 7 декабря 2019, 21:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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