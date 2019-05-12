WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В конце января 2020 года WhatsApp перестанет работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 и более старших версий и гаджетах с iOS 7. Ограничение коснётся также всех устройств на базе Windows Phone, причём оно вступит в силу раньше — уже 31 декабря этого года, передает «Лайф».

Предупреждения уже опубликованы в разделе вопросов и ответов на сайте WhatsApp и в настройках приложения.

Между тем некоторые функции WhatsApp могут перестать работать ещё до истечения указанного срока. Например, те, кто использует смартфоны на старых операционных системах, уже не смогут создавать новые учётные записи.

Однако, исходя из статьи TechRadar, сегодня только 0,3 процента пользователей Android обходятся устаревшими версиями операционных систем, а старая iOS установлена где-то на 5 процентов гаджетов. Их обладатели в основном пожилые люди, которые не знают, что операционные системы следует обновлять.