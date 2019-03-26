Washington Post рассказала о сговоре Трампа с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп, признавший суверенитет Израиля над Голанскими высотами, вручил «политический подарок» премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху, которому предстоит жесткая борьба во время парламентских выборов 9 апреля. Как передает Газета.Ru, об этом пишет The Washington Post.

Оба лидера «продолжают сговариваться», обозначила в заголовке газета. Критики Трампа обеспокоились, что признание суверенитета Израиля над Голанами может оправдать другие страны, которые захватывают чужие территории, отмечает издание. Эксперты считают, что близкие и дружелюбные отношения Нетаньяху с Трампом идут во благо его предвыборных амбиций. В настоящее время у израильского премьера серьезные внутренние проблемы — генеральный прокурор добивается обвинительного заключения по трем делам о коррупции против Нетаньяху, напоминает WP.

В то время как международное сообщество все еще считает Голанские высоты оккупированной территорией, решение Трампа, как и другие связанные с Израилем действия, кардинально меняют традиционную американскую внешнюю политику, добавляет Washington Post.