Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»

Отдел мультипликации американской компании Warner Bros. и компания Brownstone Productions готовят перезапуск комедийного мультсериала «Флинтстоуны» (The Flintstones). Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на «самых ранних стадиях» подготовки. Новый сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию. В нем будут присутствовать персонажи оригинальной анимационной ленты.

«Флинтстоуны» — комедийный мультсериал, созданный мультипликационной студией Hanna-Barbera и рассказывающий о жизни семьи Фреда Флинтстоуна в каменном веке.