Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»

Отдел мультипликации американской компании Warner Bros. и компания Brownstone Productions готовят перезапуск комедийного мультсериала «Флинтстоуны» (The Flintstones). Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на «самых ранних стадиях» подготовки. Новый сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию. В нем будут присутствовать персонажи оригинальной анимационной ленты.

«Флинтстоуны» — комедийный мультсериал, созданный мультипликационной студией Hanna-Barbera и рассказывающий о жизни семьи Фреда Флинтстоуна в каменном веке.

| 2019-07-12T00:24:22+00:00 12 июля 2019, 08:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss