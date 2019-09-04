Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо

Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия.

«Ранее мы приняли решение о прекращении продажи пистолетов и винтовок военного образца, таких как AR-15, повысив возрастной порог для приобретения огнестрельного оружия или боеприпасов до 21 года и требования к проверке прошлого покупателя, которые строже федеральных требований… Сегодня наши действия идут дальше: мы переуступим наши обязательства по продаже некоторой амуниции, мы прекратим продажу короткоствольных патронов, например калибров .223 и 5.56, которые, хотя обычно используются в некоторых охотничьих ружьях, но могут также использоваться в оружии большей мощности и военного образца», — говорится в сообщении компании.(РИА Новости)