WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Таким образом, российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, пройдет 9 декабря. При этом любое решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде, пишет газета.

«Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и праздновать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна», -— говорится в материале издания.