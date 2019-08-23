WADA отстранило антидопинговую лабораторию Индии на срок до шести месяцев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило антидопинговую лабораторию Индии, которая расположена в Нью-Дели, на срок до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Решение было вынесено после визита представителей WADA. Антидопинговая лаборатория Индии наказана из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL). Процесс проверки лаборатории в Индии начался в мае, отстранение вступило в силу 20 августа. Лаборатории запрещается проводить какие-либо действия в этой сфере, включая забор анализов.

Индийская сторона может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня. Если антидопинговая лаборатория Индии не сумеет устранить нарушения в течение шести отведенных месяцев, она может быть отстранена еще на полгода.(ТАСС)