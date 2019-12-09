WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидолишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказано в сообщении.

Кроме того, Россия на четыре года лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).(ТАСС)